В России врачи рекомендовали ограничить сроки пребывания бойцов на передовой

В условиях активных боевых действий ротация должна происходить уже через две недели, а при значительных потерях — еще быстрее

Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет «Ъ». Впервые в документе представлены рекомендации для армейского руководства по поддержанию психического здоровья военнослужащих. Психиатры настоятельно советуют ограничить пребывание в зоне боевых действий до шести месяцев, а при непрерывных боях — до двух недель. Также введено понятие «комплексный ПТСР», которое отличается от традиционного «гражданского» посттравматического расстройства.

Первая версия данных рекомендаций была утверждена в России в 2023 году после начала специальной военной операции, а новая редакция была разработана через три года и прошла общественное обсуждение. Документ в настоящее время направлен на утверждение в Минздрав.

Основываясь на опыте работы с ветеранами, психиатры разработали рекомендации по срокам ротации личного состава с целью предотвращения истощения адаптационных ресурсов и снижения риска развития ПТСР. Как пояснила руководитель рабочей группы РОП и главный научный сотрудник Центра им. В.М. Бехтерева Татьяна Караваева, военных рекомендуется заменять каждые шесть месяцев, а лучше — каждые три месяца. В условиях активных боевых действий ротация должна происходить уже через две недели, а при значительных потерях — еще быстрее.

Отметим, что в российском законодательстве нет четких предельных сроков для непрерывного пребывания военных на передовой; решения об этом принимает командование в зависимости от обстановки. Формально «разгрузка» военнослужащих осуществляется через отпуска, которые составляют не менее 14 дней раз в шесть месяцев, без учета времени на дорогу.

Российская власть признает проблему ротации — президент Владимир Путин в марте 2025 года назвал вопрос «острым», добавив, что Минобороны работает над его решением, но уточнил, что решения зависят от обстоятельств на фронте.

Первая версия рекомендаций акцентировала внимание на отдельных симптомах ПТСР, в то время как новая версия предлагает более комплексный подход к выявлению расстройства. Психиатры подчеркивают важность учета глубоких изменений в личности военнослужащих, таких как выраженные эмоциональные нарушения и трудности в межличностных отношениях, рассматривающиеся не как классическая патология, а как комплекс изменений, ведущих к социальной дезадаптации в мирное время.

Обновленные рекомендации также вводят новые запреты на использование определенных психотропных препаратов в начале эвакуации военных, поскольку антидепрессанты требуют времени для действия (четыре-шесть недель) и могут быть неэффективными на старте лечения. Психиатр Татьяна Караваева указывает, что акцент должен быть сделан на быстро действующих и безопасных интервенциях до назначения препаратов с отсроченным эффектом.

В целом, новые клинические рекомендации 2026 года значительно расширяют инструменты диагностики ПТСР и внедряют современные психотерапевтические подходы. При этом устаревшие или менее обоснованные рекомендации были исключены или понижены в статусе убедительности. Эксперт кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов отмечает, что новая редакция соответствует международным стандартам, подчеркивая, что глубина психического ущерба зависит от времени, проведенного на передовой.

Однако он также указывает на проблемы, связанные с использованием устаревшей системы классификации болезней МКБ-10, которая не включает понятие «комплексный ПТСР». Это может привести к неправильной диагностике и, как следствие, к неверному лечению и отсутствию поддержки ветеранов в получении инвалидности.

Никита Егоров