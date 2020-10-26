Путин поручил продлить запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса.
Данный запрет не распространяется на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на участников бюджетного процесса, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
В России с конца марта из-за пандемии коронавируса ввели мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса.
В сентябре в Татарстане мораторий на плановые проверки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек продлили до конца следующего года.
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