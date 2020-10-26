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Путин поручил продлить запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

18:29, 26.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин поручил продлить запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2021 года запрет на плановые проверки малого бизнеса.

Данный запрет не распространяется на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на участников бюджетного процесса, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

В России с конца марта из-за пандемии коронавируса ввели мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

В сентябре в Татарстане мораторий на плановые проверки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с доходом до 800 млн рублей в год и количеством занятых до 100 человек продлили до конца следующего года.

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