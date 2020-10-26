Татарстан еще не достиг пика заболеваемости COVID-19 осенью, заявили в Роспотребнадзоре по РТ

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Татарстан еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом, об этом заявила сегодня на брифинге руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



«Сказать, что ситуация стабилизировалась и идет на снижение мы не можем, хотя нам очень хочется надеяться, что цифра 55 (максимально заболевших — прим.ред.) будет максимальной для осеннего сезона», — отметила она.

Она напомнила, что в мае, во время пика заболеваемости, суточный рекорд составлял 107 случаев.

realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердились 45 новых случаев коронавируса. Всего в республике зарегистрировано 8 190 заболевших.

