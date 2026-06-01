Минниханов посетил комплекс TatarSu, где в тестовом формате запустили бассейн

Раис Татарстана Рустам Минниханов в День защиты детей, 1 июня, посетил комплекс TatarSu. Там сегодня в тестовом режиме запустили бассейн, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова в «МАКС».

Во время визита Минниханов пообщался с детьми, которые уже успели протестировать бассейн. Дети подтвердили руководителю республики, что вода очень хорошая.

— Вам повезло, нас не пустили (искупаться в бассейне), — пошутил Минниханов.

TatarSu («Татарская вода») — это новый курортный комплекс, который строят на берегу Казанки в Казани, между Кремлем и Кировской дамбой. Проект призван создать современное общественное пространство для отдыха, спорта и оздоровления горожан и гостей города. Комплекс откроют в ближайшее время, о чем сообщат дополнительно.

Никита Егоров