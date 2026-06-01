В Нижнекамске назначили нового главврача перинатального центра

Ранее новый руководитель работал в медслужбе управления особой экономической зоны «Алабуга»

Фото: мэрия Нижнекамска

Сегодня утром на «деловом понедельнике» в Нижнекамске были объявлены кадровые изменения в Нижнекамской детской районной больнице с перинатальным центром. Главврач Алексей Толстиков покинул свой пост, а его место занял Марат Насыбуллин.

Замглавы района Александр Умников поблагодарил Толстикова за его работу.

— Алексей Петрович достиг значительных результатов, однако главное его достижение — это заслуженное уважение и авторитет среди коллег. Он всегда проявлял ответственность, творческий подход и готовность решать трудные задачи. Большое спасибо ему и удачи на новом месте, — отметил Умников.

Новый главврач, Марат Насыбуллин, в 2009 году окончил КГМУ по специальности «Педиатрия». Он также прошел интернатуру в том же универе и завершил полный курс по специальности «Детская хирургия». Молодой врач начал свою карьеру в 2010 году в Детской поликлинике №7 в Казани, затем работал детским хирургом в Детской республиканской больнице МЗ РТ.

В 2012 году Насыбуллин получил диплом Камской государственной инженерно-экономической академии по специальности «Менеджмент организации» и некоторое время работал в медико-санитарной части ОАО «Татнефть» в Альметьевске. После этого он переехал в Москву, где два года работал в ГБУ «Детская городская клиническая больница им. Башляевой».

С января 2019 года Насыбуллин трудился в Набережных Челнах в ГАУЗ «Камский детский медицинский центр». В том же году он прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в Казанской государственной медицинской академии.

В январе 2020 года Насыбуллин получил должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, а с марта исполнял обязанности главного врача. В 2025 году он начал работать в медицинской службе управления особой экономической зоны «Алабуга».

Никита Егоров