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В Челнах врачи 17 суток выхаживали пациентку с поражением единственного легкого

07:14, 27.10.2020
В Челнах врачи 17 суток выхаживали пациентку с поражением единственного легкого
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах врачи городской больницы №2 17 дней боролись за жизнь пациентки с поражением единственного легкого. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения города.

64-летняя женщина попала в больницу с почти полным поражением единственного легкого. Семнадцать суток врачи боролись за ее жизнь, из которых 11 она провела на ИВЛ. Все это время врачи поддерживали также ее сердце, почки, печень и центральную нервную систему, сообщают «Вести Татарстан».

Пациентка провела в стационаре месяц. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в России зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 17 347.

Общество Татарстан
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