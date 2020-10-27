В Челнах врачи 17 суток выхаживали пациентку с поражением единственного легкого

В Челнах врачи городской больницы №2 17 дней боролись за жизнь пациентки с поражением единственного легкого. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения города.

64-летняя женщина попала в больницу с почти полным поражением единственного легкого. Семнадцать суток врачи боролись за ее жизнь, из которых 11 она провела на ИВЛ. Все это время врачи поддерживали также ее сердце, почки, печень и центральную нервную систему, сообщают «Вести Татарстан».

Пациентка провела в стационаре месяц. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в России зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 17 347.

