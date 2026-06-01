Минниханов проверил результаты миллиардного капремонта ТЮЗа в Казани

Он посетил театр вместе с мэром города Ильсуром Метшиным

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ), где оценил результаты капремонта на финальной стадии. Экскурсию для раиса провела министр культуры РТ Ирада Аюпова. Реставрационные работы стартовали весной 2025 года и затронули все основные помещения театра.

Ранее «Реальное время» сообщало, что стоимость реконструкции здания Казанского ТЮЗа перевалила за 2 млрд рублей. Также архитектор Елена Валеева показала процесс реставрации. Фотографии можно посмотреть в материале.

В ходе реконструкции были отремонтированы помещения первого и второго этажей, входная группа, лестничные пролеты, служебные помещения, сцена и зрительный зал. Особое внимание уделили обновлению кресел в зале, которые теперь трансформируются для удобства зрителей. На втором этаже отремонтировали ранее не эксплуатировавшиеся помещения, пострадавшие при пожаре 1995 года. Также планируется создание общественного пространства во внутреннем дворе театра для проведения культурных мероприятий.

В осмотре капремонта также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Наталья Жирнова