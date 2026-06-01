Замглавы Альметьевского района назначили Рамиля Закирова

Также в районе произошли и другие кадровые изменения

Замглавы Альметьевского района назначили Рамиля Закирова, который ранее возглавлял детский технопарк «Кванториум». Об этом стало известно во время расширенной планерки, проведенной главой района Гюзель Хабутдиновой, сообщила пресс-служба администрации района.

— Рамиль Замирович — опытный управленец и человек с активной жизненной позицией, пользующийся уважением как у коллег, так и у жителей. Уверена, что он справится с задачами по курированию ключевых направлений социально-экономического развития нашего района, — отметила Хабутдинова.

При выборе кандидатов, подчеркнула она, учитывались такие аспекты, как профессионализм, трудовой опыт и активная гражданская позиция. Закиров обладает значительным опытом в области образования и инновационного развития молодежи, а с 2017 года руководил филиалом «Станции юных техников» и с июля 2019 года — самим технопарком. Также с 2016 года он является депутатом городского совета и активно участвует в сборе гуманитарных грузов для военнослужащих.

Кроме того, новым начальником отдела муниципального контроля исполкома стал Илус Вильданов, работающий в администрации с 2014 года. Ранее он занимал пост начальника отдела рекламы и информации в МБУ «Департамент экологии и благоустройства Альметьевского муниципального района». В новой должности Вильданов будет отвечать за соблюдение законодательства в сфере благоустройства, контроль состояния улиц и дворов, выявление незаконной торговли, наложение штрафов и взаимодействие с муниципальными службами.

Ранее сообщалось, что уроженец Альметьевска назначен замминистра внутренних дел России.

Никита Егоров