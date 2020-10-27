В Госдуме предложили бесплатно выдавать лекарства от коронавируса пациентам на дому

В Госдуме выступили за бесплатное обеспечение лекарствами граждан, которые лечатся от коронавируса дома. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

По мнению парламентария, лечащимся от COVID-19 дома необходимо давать медикаменты бесплатно. В своем обращении на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко он отметил, что пациентам, которые лечатся дома, выписываются стандартные лекарства, при этом лечение в разных регионах может составлять более 2 тысяч рублей на человека.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — приводит текст обращения RT.



Ранее зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил выдавать россиянам лекарства по рецептам врачей бесплатно.

