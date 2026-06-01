В Казанском театральном училище рассказали об особенностях учебы в русских и татарских группах

Зарплаты выпускников в театрах зависят от конкретного региона

Фото: Максим Платонов

Самым востребованным направлением в Казанском театральном училище является «Актерское искусство». Туда набирают две группы: русскую и татарскую. Причем общеобразовательные дисциплины будущим актерам татарских театров также преподают на русском языке. Об этом «Реальному времени» сообщила замдиректора учебного заведения по учебной работе Миляуша Сорокина.

— Мы набираем как ребят, которые потом идут в русские театры, так и будущих артистов татарских театров. Причем в татарских группах все образование тоже ведется на русском языке, и только мастерство актера и сценическую речь осваивают на татарском, — рассказала собеседница издания.

Что касается среднего балла аттестата, то его в училище учитывают после завершения вступительных испытаний. Балл в документе об образовании плюсуют с баллом, полученным абитуриентом за творческие экзамены в училище, и составляют итоговый рейтинг поступивших на курс.

Она также добавила, что после выпуска ребята востребованы не только в театрах Татарстана, но и по всей России: от Сочи до Владивостока.

— Зарплаты выпускников в театрах, конечно, зависят от конкретного региона. Причем некоторые театры предлагают ребятам либо компенсировать плату за съем квартиры, либо предлагают жилье при театре. С учетом возмещения аренды начинающие артисты получают около 60 тыс. рублей, — сообщила Сорокина.

Никита Егоров