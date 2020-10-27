События сверхраспространения коронавируса могут сделать COVID-19 эндемичным

Вторая волна пандемии коронавируса набирает обороты, а между тем ученые до сих пор до конца не изучили все пути распространения COVID-19. О проблеме и возможных путях решения в своей статье для международного издания The Conversation пишет Мортен Содеманн, профессор всемирного здравоохранения и здоровья мигрантов из Университета Южной Дании. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

COVID-19 может стать постоянным спутником нашей жизни

Коронавирус COVID-19 — это не обычный вирус. Во время пандемии становится все более очевидным, что общие знания о вирусах неприменимы для понимания путей распространения вируса, а также того, когда и где он атакует. То, что некоторые ученые и специалисты по инфекционным заболеваниям могут сказать утром, будет высмеяно еще до захода солнца. Следовательно, мы должны быть научно сдержанными в предсказании того, что, вероятно, произойдет в течение следующего года или двух.

Но из ограниченных данных, которыми мы располагаем, следует, что передача от одной небольшой группы людей к потенциально большой группе особенно важна для поддержания распространения вируса. На самом деле, эти так называемые события сверхраспространения могут быть настолько значительными, что без высокоэффективного тестирования и отслеживания переносчиков заболевания, они могут привести к тому, что COVID-19 станет постоянным спутником нашей жизни, даже если число случаев будет доведено до управляемого минимума.

Ученые и политики до сих пор в значительной степени полагались на расчетную среднюю заразность вируса для отслеживания прогресса в борьбе с пандемией. Это представлено «числом R», которое в основном указывает, скольким людям зараженный человек передаст вирус. Если они заразят больше одного, то число заболевших будет расти и у нас возникают проблемы. Если они заражают меньше одного, мы в большей безопасности, потому что число случаев будет уменьшаться по мере выздоровления людей.

Во время пандемии становится все более очевидным, что общие знания о вирусах неприменимы для понимания путей распространения вируса, а также того, когда и где он атакует. Фото: mos.ru

R — как средний показатель имеет тенденцию скрывать реальную картину вируса, который обычно распространяется в группах, а не от одного человека к одному или двум другим. Действительно, иногда инфицированный человек практически не вызывает распространения вируса, в то время как другой заражает почти всех в переполненной комнате. Когда задействовано так много факторов, вспышки не всегда предсказуемы, и это создает основу для будущего с эндемичным распространением COVID-19.

Например, препринтное (еще не прошедшее рецензирование и публикацию) исследование показало, что некоторые вспышки в домах престарелых произошли только после нескольких новых случаев заражения. Это указывает на то, что может выглядеть как одна вспышка, на самом деле является ситуацией с несколькими одновременными, но независимыми случаями COVID-19.

«Один человек в Южной Корее заразил более 5000 человек»

Еще одно препринт-исследование, проведенное в Новой Зеландии, использовало генетическое секвенирование для отслеживания того, как передаются отдельные штаммы вируса. Оно обнаружил, что только одна из пяти инфекций, поступающих в страну, приводит к дополнительным случаям заболевания, и большинство случаев связаны с одним кластером передачи. Между тем считается, что один человек в Южной Корее заразил более 5 000 человек в большой церковной общине.

Такие пути передачи, по-видимому, возможны при определенных условиях, которые позволяют вирусу быстро рассеиваться в толпе. Переполненные закрытые помещения, которые плохо проветриваются и где люди физически активны в течение относительно длительного периода времени, по-видимому, создают особый риск. Это может быть связано с тем, что вирус может накапливаться в воздухе в помещениях без надлежащей вентиляции и допускать передачу, даже когда происходит социальное дистанцирование.

Дальнейшее пристальное наблюдение за вспышками, вероятно, поможет нам прийти к пониманию распространения вируса. Фото: aa.com.tr

Исследования из Китая подтвердили, что вентиляция особенно важна. Было обнаружено, что автобусы, которые рециркулировали воздух, были связаны с большим количеством случаев заболевания, чем те, которые не использовали рециркуляцию. А в ресторане, те, кто сидел ближе всего к вентиляционному выходу, все заразились COVID-19, в то время как ни один из клиентов, сидевших рядом с вентиляционным входом, не был заражен.

Однако что вызывает недоумение, так это почему многие публичные мероприятия не вызывают вспышки заболеваемости и почему существуют вспышки, не соответствующие характеристикам событий суперраспространения. Это говорит о том, что существуют и другие неизвестные факторы. Похоже, что одни общности более предрасположены, а другие-нет.

Наш анализ искажен тем фактом, что у нас есть данные только для относительно четко определенных вспышек, где все участники были легко идентифицированы — это туристы на круизных судах, церковный хор, танцевальные группы или собрания прихожан. Но в реальной жизни большинство вспышек происходит без четкой социальной установки или в группах, где некоторых членов трудно выследить. Дальнейшее пристальное наблюдение за вспышками, вероятно, поможет нам прийти к пониманию природы распространения вируса.

Кроме того, труднее получить необходимую информацию для отслеживания очагов инфекции у определенных социокультурных групп. Например, стигматизация или страх перед властями могут отбить у некоторых людей охоту сообщать о своей болезни. Те, кто участвует в незаконных вечеринках, могут недооценивать риск и последствия заражения вирусом.

Страны, которые не смогут разработать адекватные системы тестирования и отслеживания, будут вынуждены жить с низким уровнем распространения и кластерными вспышками в течение многих последующих лет. Фото mos.ru

Невезение

Некоторые из самых первых сильных вспышек в Италии, Китае, Эквадоре и других местах, возможно, были вызваны простой неудачей: слишком много факторов совпали воедино в одном и том же месте в одно и то же время. Это не очень то умное или научное объяснение, но это, вероятно, особенность COVID-19, с которой мы должны сейчас уживаться.

Как мы увидели на примере Италии и Эквадора, COVID-19 может превратить неудачу в катастрофу. Это означает, что даже если контрольные меры, такие как социальное дистанцирование, помогут нам снизить показатель R ниже 1 и уменьшить текущее распространение заболеваемости до относительно низкого уровня, события суперраспространения могут превратить стабильность в хаос за несколько дней.

Те страны, которые успешно сдерживали эпидемию в течение значительных периодов времени, такие как Новая Зеландия, сделали это путем очень тщательного отслеживания контактов человека, который начинает цепочку передачи инфекции, в сочетании со стратегическим тестированием. Но даже в этих случаях имели место новые вспышки.

Страны, которые не смогут разработать адекватные системы тестирования и отслеживания, будут вынуждены жить с низким уровнем распространения и кластерными вспышками в течение многих последующих лет. Таким образом, вирус станет эндемичным, что еще больше осложнит глобальные усилия по борьбе с бедностью и улучшению здравоохранения. Было бы очень жаль, если бы мы позволили COVID-19 сделать это, когда мы уже знаем, как это предотвратить.