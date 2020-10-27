В Роспотребнадзоре Татарстана предложили доносить на нарушителей запрета выходить из дома

В Роспотребнадзоре Татарстана попросили жителей сообщать о гражданах, которые лечатся от коронавируса, но не соблюдают самоизоляцию. Руководитель ведомства Марина Патяшина отметила, что таких пациентов будут привлекать к административной ответственности.

По словам Патяшиной, те, кому не требуется стационарное лечение, проходят лечение на дому. Они получают уведомление о строгом соблюдении самоизоляции. Однако не все соблюдают меры и выходят в общественные места. Патяшина попросила сообщать о пациентах, нарушающих запрет выходить из дома.

Ранее Патяшина сообщила, что Татарстан еще не достиг пика заболеваемости COVID-19 осенью.

