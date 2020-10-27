Новости общества

09:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Заразившемуся COVID-19 губернатору Иркутской области необходимо круглосуточное наблюдение

08:46, 27.10.2020
Заразившемуся COVID-19 губернатору Иркутской области необходимо круглосуточное наблюдение
Фото: commons.wikimedia.org

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован в стационар.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

О том, что Кобзев заразился коронавирусом, стало известно в понедельник, 26 октября. Сообщалось, что его состояние оценивается как удовлетворительное, и он перешел на удаленный режим работы.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем