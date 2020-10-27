Заразившемуся COVID-19 губернатору Иркутской области необходимо круглосуточное наблюдение
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который заразился коронавирусом, госпитализирован в стационар.
«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.
О том, что Кобзев заразился коронавирусом, стало известно в понедельник, 26 октября. Сообщалось, что его состояние оценивается как удовлетворительное, и он перешел на удаленный режим работы.
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