Минздрав РФ назвал препараты для профилактики коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Минздрав России перечислил лекарства, которые можно применять для профилактики заражения коронавирусом.

Можно использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин, сообщает «РИА Новости».

В документах ведомства подчеркивается, что медикаментозную профилактику на фоне увеличения заболеваемости COVID-19 целесообразно применять для отдельных групп населения, в том числе и медиков.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Здоровым людям и пациентам из групп риска (пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями) рекомендуется применять рекомбинантный ИФН- в виде капель или спрея или умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.

При единичном контакте с зараженным коронавирусом Минздрав рекомендует использовать гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.

Также ведомство расширило перечень лекарств для лечения COVID-19. В обновленный список рекомендации попали пять препаратов.