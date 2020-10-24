Главное о коронавирусе на 24 октября: в Казани бьют кондукторов, в сентябре ковид убил 1,5 тысячи москвичей
Нападения на кондукторов за просьбу надеть маски
За последние сутки в Татарстане подтвердились 55 новых случаев коронавируса. 2 из них завозные, 53 — контактные. Пятерых пациентов госпитализировали, 50 лечатся дома.
Таким образом, на утро 24 октября всего в республике выявили 8 097 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 6 917 человек, в том числе 24 за минувшие сутки. Умерли 107 человек.
- В Набережных Челнах подготовлено 1,2 тыс. коек для приема инфекционных больных, порядка тысячи из них уже заняты пациентами
- В Казани из-за коронавируса закрылась Межрайонная налоговая инспекция №9.
- На сегодня в Татарстане под наблюдением находятся 100 беременных пациенток, у которых выявили коронавирус. Врачи уверяют, что вирус не передается ребенку и еще ни один из новорожденных не дал положительного результата теста на COVID-19.
- С начала октября на кондукторов автобусов в Казани пять раз нападали пассажиры после просьб надеть защитную маску. В двух случаях кондукторы получили синяки.
Коронавирус замедлит восстановление экономики
За последние сутки в России выявлено 16 521 новый случай коронавируса, выздоровели 11 567 человек. Таким образом, число зараженных выросло до1 497 167 человек, а выздоровевших — до 1 130 818 человек.
Зафиксировано 296 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 25 821 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 56,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 500 тыс. за последние сутки.
- Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса регионам следует действовать, исходя из безопасности людей. В то же время не стоит забывать о минимизации негативных последствий COVID-19 для экономики.
- В конце 2020 года и в начале 2021 сложности с пандемией и распространением нового коронавируса замедлят восстановление российской экономики — Эльвира Набиуллина.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что больные сахарным диабетом заражаются коронавирусом в 10,3 раза чаще остальных, у таких пациентов риск летального исхода гораздо выше.
- В Приволжском федеральном округе (ПФО) доля активных случаев COVID-19 увеличилась до 20%. В начале сентября этот показатель держался на минимальном уровне 15,9%.
- Министр просвещения РФ пока не собирается отменять или переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
- Мэрия Москвы отчиталась о количестве умерших в столице с диагнозом коронавирус. Только за сентябрь COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти 1 569 человек.
Возвращение к ограничениям в Италии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 41 705 699 человек, 1 137 333 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 493 748). На второй строчке — Индия (7 814 682), на третьей — Бразилия (5 353 656). Россия на четвертом месте, на пятом — Франция (1 084 659)
Больше всего смертей зафиксировано в США (223 995). За ними следуют Бразилия (156 471), Индия (117 956), Мексика (88 312) и Великобритания (44 661).
- Компания Johnson & Johnson готовится возобновить испытания вакцины от коронавируса в США.
- В столичном регионе Италии ввели комендантский час. Запрещено выходить на улицу без уважительной причины с полуночи до пяти утра.
- Коронавирус выявили у президента Польши Анджея Дуды.
- Ученые из США создали защитную маску, которая может убивать вирусы. Воздух в ней пропускается через нагретую медную сетку.
- Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса.
- Группа ученых из США предсказала, как общество изменится вследствие пандемии коронавируса. Эксперты считают, что сократится количество запланированных беременностей. Увеличится количество онлайн-знакомств и свиданий по видеосвязи. Также ученые прогнозируют возврат патриархальных устоев, поскольку самоизоляция и закрытие сильнее привяжут женщин к домашним обязанностям и заботе о детях.
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