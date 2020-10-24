Главное о коронавирусе на 24 октября: в Казани бьют кондукторов, в сентябре ковид убил 1,5 тысячи москвичей

Фото: Илья Репин

Нападения на кондукторов за просьбу надеть маски

За последние сутки в Татарстане подтвердились 55 новых случаев коронавируса. 2 из них завозные, 53 — контактные. Пятерых пациентов госпитализировали, 50 лечатся дома.



Таким образом, на утро 24 октября всего в республике выявили 8 097 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 6 917 человек, в том числе 24 за минувшие сутки. Умерли 107 человек.

В Набережных Челнах подготовлено 1,2 тыс. коек для приема инфекционных больных, порядка тысячи из них уже заняты пациентами



В Казани из-за коронавируса закрылась Межрайонная налоговая инспекция №9.



На сегодня в Татарстане под наблюдением находятся 100 беременных пациенток, у которых выявили коронавирус. Врачи уверяют, что вирус не передается ребенку и еще ни один из новорожденных не дал положительного результата теста на COVID-19.



С начала октября на кондукторов автобусов в Казани пять раз нападали пассажиры после просьб надеть защитную маску. В двух случаях кондукторы получили синяки.

Коронавирус замедлит восстановление экономики

За последние сутки в России выявлено 16 521 новый случай коронавируса, выздоровели 11 567 человек. Таким образом, число зараженных выросло до1 497 167 человек, а выздоровевших — до 1 130 818 человек.



Зафиксировано 296 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 25 821 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 56,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 500 тыс. за последние сутки.

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса регионам следует действовать, исходя из безопасности людей. В то же время не стоит забывать о минимизации негативных последствий COVID-19 для экономики.



В конце 2020 года и в начале 2021 сложности с пандемией и распространением нового коронавируса замедлят восстановление российской экономики — Эльвира Набиуллина.



Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что больные сахарным диабетом заражаются коронавирусом в 10,3 раза чаще остальных, у таких пациентов риск летального исхода гораздо выше.



Фото: kremlin.ru

В Приволжском федеральном округе (ПФО) доля активных случаев COVID-19 увеличилась до 20%. В начале сентября этот показатель держался на минимальном уровне 15,9%.



Министр просвещения РФ пока не собирается отменять или переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.



Мэрия Москвы отчиталась о количестве умерших в столице с диагнозом коронавирус. Только за сентябрь COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти 1 569 человек.

Возвращение к ограничениям в Италии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 41 705 699 человек, 1 137 333 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 493 748). На второй строчке — Индия (7 814 682), на третьей — Бразилия (5 353 656). Россия на четвертом месте, на пятом — Франция (1 084 659)



Больше всего смертей зафиксировано в США (223 995). За ними следуют Бразилия (156 471), Индия (117 956), Мексика (88 312) и Великобритания (44 661).

Компания Johnson & Johnson готовится возобновить испытания вакцины от коронавируса в США.

В столичном регионе Италии ввели комендантский час. Запрещено выходить на улицу без уважительной причины с полуночи до пяти утра.

Коронавирус выявили у президента Польши Анджея Дуды.

Фото: gopolsha.com

Ученые из США создали защитную маску, которая может убивать вирусы. Воздух в ней пропускается через нагретую медную сетку.

Бразилия разрешила ввоз китайской вакцины от коронавируса.

Группа ученых из США предсказала, как общество изменится вследствие пандемии коронавируса. Эксперты считают, что сократится количество запланированных беременностей. Увеличится количество онлайн-знакомств и свиданий по видеосвязи. Также ученые прогнозируют возврат патриархальных устоев, поскольку самоизоляция и закрытие сильнее привяжут женщин к домашним обязанностям и заботе о детях.



Ольга Плешкова