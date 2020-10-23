В Набережных Челнах занято порядка тысячи коек для инфекционных больных
В Набережных Челнах подготовлено 1,2 тыс. коек для приема инфекционных больных, порядка тысячи уже заняты пациентами. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.
По словам начальника Управления здравоохранения Челнов Александра Николаева, медучреждения города готовы принять пациентов со всей Северо-восточной части Татарстана.
Он обратил внимание, что на данный момент в городе 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Набережных Челнах подтверждено 882 случая коронавируса. 708 человек вылечились, 26 умерли.
Николаев отметил, что ситуация осложняется ростом сезонной заболеваемости ОРВИ, из-за чего увеличилось количество обращений в поликлиники.
В середине октября администрация горбольницы №5 Набережных Челнов опровергла дефицит мест для больных коронавирусом.
За последние сутки в Набережных Челнах выявили два случая COVID-19. Всего в Татарстане на 23 октября зарегистрировано 8 042 случая коронавируса.
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