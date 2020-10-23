За сентябрь в Москве умерли более 1 500 человек с диагнозом COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэрия Москвы отчиталась о количестве умерших в столице с диагнозом коронавирус. Только за сентябрь COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти 1 569 человек.

По данным департамента здравоохранения, именно из-за коронавируса умерли 543 человека.

«Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в три раза меньше, чем в июне (1605)», — говорится в сообщении депздрава.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Еще в 509 случаях COVID-19 оказал «существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений».

Напомним, в Татарстане количество смертей от коронавируса достигло 107 человек.