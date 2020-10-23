Голикова: пациенты с диабетом заражаются коронавирусом в 10 раз чаще остальных

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что больные сахарным диабетом заражаются коронавирусом в 10,3 раза чаще остальных, у таких пациентов риск летального исхода гораздо выше.

«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения «ковида». Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией — самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом у пациентов с сахарным диабетом инфицирование «ковидом» встречается в 10,3 раза чаще», — цитирует ее «Интерфакс».

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Голикова отметила, что у диабетиков болезнь протекает тяжелее, чаще развивается острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность, им чаще необходима искусственная вентиляция легких.

Диабет является сопутствующим заболеванием в 27% подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России на 27% увеличилось число выявленных случаев сахарного диабета.