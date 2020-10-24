Министр просвещения РФ пока не собирается отменять или переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что власти пока не планируют отменять или переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Подготовка к экзаменам идет в плановом режиме.

«Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — рассказал министр в интервью каналу «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кравцов отметил, что в декабре будет большая программа по поддержке тех, кому предстоит сдавать экзамен, с разбором заданий.

Министр также выразил надежду, что обстановка к лету стабилизируется и изменений не потребуется, «но будем смотреть по ситуации».

Напомним, этим летом из-за пандемии коронавируса в российских школах перенесли экзамены после девятого класса и выпускные испытания. Приемная кампания в вузах также была продлена.