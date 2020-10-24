Эксперты представили, как будет выглядеть «постковидный» мир

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Группа ученых из США предсказала как общество изменится вследствие пандемии коронавируса. Эти изменения коснутся даже тех, кто не был заражен COVID-19.

Эксперты считают, что сократится количество запланированных беременностей, а значит детей будет меньше рождаться. Увеличится количество онлайн-знакомств и свиданий по видеосвязи. Это может привести к проблемам в парах, когда они наконец встретятся вживую.

Также ученые прогнозируют возврат патриархальных устоев, поскольку самоизоляция и закрытие сильнее привяжут женщин к домашним обязанностям и заботе о детях.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Укрепление консерватизма в свою очередь может повлечь за собой уменьшение толерантности, передает Daily Mail. Возможно оно вызовет неприятие «немоногамных» отношений, абортов и прав сексуальных меньшинств.

Профессор психологии из Калифорнийского университета Марти Хейзелтон (Martie Haselton) отмечает, что из-за экономического спада женщины могут вернуться к роли сексуального объекта, чтобы успешно бороться за более состоявшихся мужчин.

«Политика, требующая от нас изолироваться и дистанцироваться, глубоко влияет на наши семьи, работу, отношения и гендерные роли», — добавил профессор.