Эксперты представили, как будет выглядеть «постковидный» мир
Группа ученых из США предсказала как общество изменится вследствие пандемии коронавируса. Эти изменения коснутся даже тех, кто не был заражен COVID-19.
Эксперты считают, что сократится количество запланированных беременностей, а значит детей будет меньше рождаться. Увеличится количество онлайн-знакомств и свиданий по видеосвязи. Это может привести к проблемам в парах, когда они наконец встретятся вживую.
Также ученые прогнозируют возврат патриархальных устоев, поскольку самоизоляция и закрытие сильнее привяжут женщин к домашним обязанностям и заботе о детях.
Укрепление консерватизма в свою очередь может повлечь за собой уменьшение толерантности, передает Daily Mail. Возможно оно вызовет неприятие «немоногамных» отношений, абортов и прав сексуальных меньшинств.
Профессор психологии из Калифорнийского университета Марти Хейзелтон (Martie Haselton) отмечает, что из-за экономического спада женщины могут вернуться к роли сексуального объекта, чтобы успешно бороться за более состоявшихся мужчин.
«Политика, требующая от нас изолироваться и дистанцироваться, глубоко влияет на наши семьи, работу, отношения и гендерные роли», — добавил профессор.Общество
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