Пять случаев нападения на кондукторов в ответ на просьбу надеть маску зафиксированы в Казани

Фото: Комитет по транспорту

С начала октября на кондукторов автобусов в Казани пять раз нападали пассажиры после просьб надеть защитную маску. В двух случаях кондукторы «получили фингалы», рассказали в Ассоциации АТП РТ.

Резонансный инцидент с рукоприкладством произошел в автобусе маршрута №63 на остановке «Разъезд Восстания». Там маску отказались надеть три пассажира. После безуспешных уговоров экипаж вызвал сотрудников полиции.

«Данные пассажиры начали вести себя неадекватно. Из ролика видно: один из нарушителей находился в автобусе. У входа, преграждая ему дорогу, стояла кондуктор, вот-вот должен был приехать наряд полиции. В салон автобуса зашел другой нарушитель. Кондуктору (как следует из видео) были нанесены телесные повреждения», — прокомментировал происшествие председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

К моменту приезда наряда полиции мужчины сбежали. Сейчас по данному случаю сотрудниками полиции ведется расследование. Ассоциация АТП РТ публично обратилась к министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину с призывом наказать напавших на кондуктора.

«Кондуктора сегодня находятся, что называется, на передовой в профилактике коронавирусной инфекции. Это чья-то мама, чей-то папа, дочь, брат. Просьба надеть маску — это не прихоть, это требование Роспотребнадзора. Избиение кондуктора на рабочем месте недопустимо!» — добавил Темляков.

Ранее сообщалось, что Казань ужесточит антиковидный надзор в общественном транспорте.

