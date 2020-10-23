Путин рекомендовал регионам действовать аккуратно в период пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях пандемии коронавируса регионам следует действовать, исходя из безопасности людей. В то же время не стоит забывать о минимизации негативных последствий COVID-19 для экономики.

«Здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — цитирует ТАСС Путина.

Президент обратил внимание на сложную ситуацию на рынке труда. По его словам, первостепенная задача для властей всех уровней — увеличение дохода граждан России и рост занятости.

Фото: kremlin.ru

Ранее Путин сообщил, что в стране не планируется повторное введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.



В августе он заявил, что на данный момент одной из главных проблем в России является безработица.

