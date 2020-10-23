В Приволжском федеральном округе увеличилась доля активных случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

По данным на 22 октября, в Приволжском федеральном округе (ПФО) доля активных случаев COVID-19 увеличилась до 20%. В начале сентября этот показатель держался на минимальном уровне 15,9%. Такие данные озвучил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров на совещании с главами регионов округа.

Он призвал субъекты России увеличить свободный коечный фонд и обеспечить доступность плановой медицинской помощи, передает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Комаров обратил внимание на важность увеличения объемов тестирования и лабораторной диагностики на COVID-19 для своевременного выявления заболевших.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По его словам, важное место в борьбе с коронавирусом занимают лекарства: «На федеральном уровне приняты меры, направленные на обеспечение доступности и повышение эффективности расходов бюджетов регионов и средств ОМС на закупку лекарств для лечения COVID».

Напомним, что в ПФО наблюдается рост показателя заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей. Лидирует в этом списке Ульяновская область — 1 475,8 случая. Затем следует Нижегородская (1143,5) и Пензенская (989,3) области.

