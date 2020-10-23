В Татарстане насчитывается 100 беременных пациенток с COVID-19

Фото: скриншот

На сегодня в Татарстане под наблюдением находятся 100 беременных пациенток, у которых выявили коронавирус. Врачи уверяют, что вирус не передается ребенку и еще ни один из новорожденных не дал положительного результата теста на COVID-19, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В перинатальном центре РКБ «ковидное» отделение открыли еще весной. Врачи собирают виртуальные консилиумы и онлайн-обходы.

С начала пандемии в перинатальном центре родились уже 80 детей. Врачи не рекомендуют мамам контактировать с малышами еще 2 недели после выздоровления. Если ребенка некуда пристроить на это время — его принимают в РКБ. Забрать младенца можно по прошествии срока.