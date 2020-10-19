Главное к утру: жесткое задержание семьи в центре Казани, убийство учителя во Франции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 19 октября:
- В городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве. Французские власти назвали произошедшее терактом, глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, в котором подозревают 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, но призвал не задевать религиозные чувства верующих.
- Вакцина — практически единственный способ побороть коронавирус. На данный момент нет лекарственных препаратов, которые действовали бы на сам вирус, об этом рассказал в интервью Андрею Кузьмину директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов. Он отметил, что вакцинация необходима не только здоровому населению, но и переболевшим: «Вакцинация — это усиление действующего иммунитета. Поэтому даже тем, кто уже переболел, она пойдет только на пользу».
- В минувшую субботу в Казани и в других российских городах провели акцию «Тотальный диктант». «Реальное время» понаблюдало, как проходило мероприятие в столице Татарстана.
- В Челнах хотели судить командира роты УГИБДД, который помог своему подчиненному избежать ответственности за устроенное ДТП. В МВД по Татарстану сообщили, что после служебной проверки сотрудника уволили за проступок, который порочил честь сотрудника органов. Он понесет наказание по законодательству. Руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
- В центре Казани полиция жестко задержала семью с малолетним ребенком. По данным очевидцев, инцидент произошел возле «Татмака» на улице Университетской. Молодая семья зашла в заведение, чтобы купить ребенку перекусить. Перед отцом семейства в очереди стояли полицейские. Он два раза спросил у них, стоят ли они в очереди, но ответа так и не получил. После покупки еды на выходе из заведения полицейские скрутили его, обосновывая это неадекватным поведением. В МВД Татарстана прокомментировали инцидент с жестким задержанием семьи с малолетним ребенком. В ведомстве рассказали, что пара вела себя агрессивно.
- В России пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда РФ вступает в силу 18 октября.
- МВД РФ предложило запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль. Ведомство предлагает включить неукомплектованность зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль) в перечень неисправностей, при котором эксплуатация автомобиля запрещается. Также туда входят случаи, когда автомобили укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
- Вечером в субботу Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 18 октября. Однако на следующий день стороны обвинили друг друга в грубом нарушении соглашения. Президент Армении Армен Саркисян в интервью заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха в случае, если Баку, поддерживаемый Турцией, не будет идти путем переговоров.
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