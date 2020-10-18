В России предложили запретить ездить на летней резине с декабря по февраль

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МВД РФ предложило запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль. Об этом говорится проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает включить неукомплектованность зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль) в перечень неисправностей, при котором эксплуатация автомобиля запрещается. Также туда входят случаи, когда автомобили укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).

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По решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки могут быть увеличены, сообщает ТАСС.

Ранее синоптик назвал время, когда можно будет поменять резину на автомобиле.

