В МВД Татарстана прокомментировали случай с командиром ГИБДД, «отмазавшим» подчиненного
В МВД Татарстана прокомментировали случай с командиром роты УГИБДД, «отмазавшим» подчиненного от ответственности за ДТП.
В МВД сообщили, что после служебной проверки сотрудника уволили за проступок, который порочил честь сотрудника органов. Он понесет наказание по законодательству. Руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Челнах хотели судить командира роты УГИБДД, который помог своему подчиненному избежать ответственности за устроенное ДТП.Общество Татарстан
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