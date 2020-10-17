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В МВД Татарстана прокомментировали случай с командиром ГИБДД, «отмазавшим» подчиненного

21:47, 17.10.2020
В МВД Татарстана прокомментировали случай с командиром ГИБДД, «отмазавшим» подчиненного
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МВД Татарстана прокомментировали случай с командиром роты УГИБДД, «отмазавшим» подчиненного от ответственности за ДТП.

В МВД сообщили, что после служебной проверки сотрудника уволили за проступок, который порочил честь сотрудника органов. Он понесет наказание по законодательству. Руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

realnoevremya.ru (Архив)

Ранее сообщалось, что в Челнах хотели судить командира роты УГИБДД, который помог своему подчиненному избежать ответственности за устроенное ДТП.

Общество Татарстан
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