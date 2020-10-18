Армения и Азербайджан обвинили друг друга в грубом нарушении перемирия
В минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим нового перемирия и открыли артиллерийский огонь по азербайджанским позициям на линии соприкосновения в Карабахе.
В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана, пишет «РИА Новости».
Вечером в субботу Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 18 октября.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым