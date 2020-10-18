В центре Казани полицейские жестко скрутили семью с ребенком — прокуратура РТ пообещала начать проверку

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В центре Казани полиция жестко задержала семью с малолетним ребенком. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.



По данным очевидцев, инцидент произошел возле «Татмака» на улице Университетской. Молодая семья зашла в заведение, чтобы купить ребенку перекусить. Перед отцом семейства в очереди стояли полицейские. Он два раза спросил у них, стоят ли они в очереди, но ответа не последовало. После покупки еды на выходе из заведения полицейские скрутили его, обосновывая это неадекватным поведением.

realnoevremya.ru

В комментариях к видео в социальных сетях пользователям ответила прокуратура Татарстана, пообещавшая разобраться в случившемся.