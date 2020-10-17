Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 18 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Армении.



«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00.00 часов по местному времени, 18-го октября (23.00 мск 17 октября). Данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-го октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-го октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-го октября 2020 г.», — сказано в сообщении.

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Ранее Азербайджан заявлял, что готов рассмотреть предложения по обеспечению мира в Карабахе.