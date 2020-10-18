В России вступили в силу новые правила получения пенсий

В России пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда РФ вступает в силу 18 октября.

Согласно старым правилам, если банк меняется, то дата получения выплаты могла сдвинуться. «Раньше, когда они (пенсионеры — прим. ред.) изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — рассказала заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Отмечается, что пенсионер по-прежнему сам выбирает для себя удобный способ получения пенсии. В Минтруда РФ рассказали, что банковскую карту стоит завести для того, чтобы не зависеть от сроков доставки. На нее пенсия приходит раньше, чем в почтовые отделения, пишет «Парламентская газета».

realnoevremya.ru

Ранее правительство России выделило из резервного фонда 941,4 млрд рублей на исполнение обязательств Пенсионного фонда РФ по выплате страховых пенсий и пособий.

