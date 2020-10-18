Кадыров осудил убийство учителя во Франции, но призвал «не провоцировать верующих»

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, в котором подозревают 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, но призвал не задевать религиозные чувства верующих.

Кадыров считает, что эта трагедия показывает то, что французское общество, говоря о демократизме, путает его со вседозволенностью. Он напомнил, какое возмущение у мусульман вызвали публикации карикатур на пророка в журнале Charlie Hebdo.

«После убийства Анзорова полицией задержаны его родители, дедушка, другие родственники. Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум — мол, в Чеченской Республике нарушают права человека. Но разница в том, что мы не используем теракт в громких политических целях», — пишет глава Чечни в своем Telegram.

По словам Кадырова, это уже не первый раз, когда во Франции пытаются «свалить все свои проблемы на чеченцев».

В пятницу в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».

