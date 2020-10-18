В МВД Татарстана прокомментировали видео с жестким задержанием молодой семьи

В МВД Татарстана прокомментировали инцидент с жестким задержанием семьи с малолетним ребенком. В ведомстве рассказали, что пара вела себя агрессивно.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, мужчина привлек внимание правоохранителей агрессивным поведением по отношению к окружающим, нецензурно выражался. Ему делали замечания, однако на них он не реагировал. После этого полицейские решили доставить его в отдел для разбирательств.

«При задержании правонарушитель оказал активное сопротивление, нецензурно выражался в адрес правоохранителей, хватался за форменное обмундирование и причинил телесные повреждения одному из сотрудников. Находившаяся на месте происшествия супруга правонарушителя, несмотря на нахождение рядом малолетнего ребенка, также препятствовала работе полицейских, вела себя агрессивно, пыталась спровоцировать драку с сотрудниками», — прокомментировали в ведомстве.

realnoevremya.ru

Пару доставили в отдел полиции «Япеево», где на них были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». После этого женщину отпустили, в мужчину поместили в камеру административного заключения.

Кроме того, по фактам оказания сопротивления и оскорбления полицейских проводится проверка. Материалы будут переданы в в СУ СК России по Татарстану для возбуждения уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Напомним, что сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором полицейские жестко задерживают семью с малолетним ребенком. В комментариях к видео в социальных сетях пользователям ответила прокуратура Татарстана, пообещавшая разобраться в случившемся.

