Во Франции парень обезглавил учителя истории за показ студентам карикатур на пророка

В городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже.

Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова.

Предполагаемого убийцу, который имел при себе огнестрельное оружие, преследовала полиция. Парень отказался сдаться и правоохранители застрелили его после того, как он начал угрожать полиции. После этого полиция оцепила территорию, опасаясь того, что на нем мог быть жилет террориста-смертника, пишет «Интерфакс».

Французские СМИ предположили, что нападавший — родственник одного из студентов. Однако по данным Le Parisien, предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве.

Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».