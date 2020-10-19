В Армении назвали условие признания независимости Карабаха

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Ереван признает независимость Нагорного Карабаха в случае, если Баку, поддерживаемый Турцией, не будет идти путем переговоров, заявил президент Армении Армен Саркисян.

В свое время Армения «приостановила» процесс признания независимости Карабаха, чтобы «не усложнять» переговорный процесс по урегулированию. Непризнание страной независимости Нагорного Карабаха связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров, сказал политик в интервью «Коммерсанту».

realnoevremya.ru

Вечером в субботу Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00.00 18 октября. Однако на следующий день стороны обвинили друг друга в грубом нарушении соглашения.

