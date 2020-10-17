Ученый КФУ рассказал, стоит ли делать прививку от COVID-19 переболевшим людям

Вакцина — практически единственный способ побороть коронавирус. На данный момент нет лекарственных препаратов, которые действовали бы на сам вирус, об этом рассказал в интервью Андрею Кузьмину директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ, профессор Альберт Ризванов.



Он отметил, что в спокойное время вакцину должны проверять годами. Однако во время пандемии такой возможности нет, поэтому приходится принимать все риски. Во всем мире в ускоренном режиме регистрируют вакцины. Первое, на что ученые обращают особое внимание, — это отсутствие острых реакций организма.



Также Ризванов отметил, что вакцинация необходима не только здоровому населению, но и переболевшим: «Вакцинация — это усиление действующего иммунитета. Поэтому даже тем, кто уже переболел, она пойдет только на пользу».

Также профессор рассказал, как снизить возможность заражения коронавирусом до 1%.