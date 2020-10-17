Всем ковидам назло: в Казани и еще 753 городах мира написали «Тотальный диктант»

Фото: Максим Платонов

«Офлайн нынче на вес золота»



Сегодня в России и многих других странах прошел очередной, уже 17-й по счету «Тотальный диктант». Впервые за время его проведения диктант писали в октябре, а не в апреле — по понятным причинам.

Впрочем, и на этот раз высказывались сомнения в целесообразности такой акции на пике «второй волны» эпидемии коронавируса. При этом написать диктант можно было и онлайн на сайте проекта. Но, как справедливо заметила у себя на страничке в Facebook один из московских «диктаторов», политолог Екатерина Шульман, «сейчас все по-карантинному скромно (в прошлый раз Шульман диктовала в Сахаровском центре при большом скоплении людей, — прим. ред.), но все же маленький, да офлайн. А офлайн нынче на вес золота».

Впервые диктант писали в октябре, а не в апреле — по понятным причинам. Впрочем, и на этот раз высказывались сомнения в целесообразности такой акции на пике «второй волны» эпидемии коронавируса

Материалом диктанта-2020 послужил текст писателя Андрея Геласимова («Жажда», «Степные боги», «Дом на Озерной», премия «Национальный бестселлер» 2009 года), посвященный Константину Циолковскому. Текст художественный, он был написан специально для «Тотального диктанта», так что прочесть его заранее и подготовиться было невозможно.

Текст оказался несложным

«Реальное время» побывало на одной из 250 площадок диктанта в Татарстане — в казанском Доме дружбы народов. На входе у прибывающих измеряли температуру, предлагали воспользоваться санитайзером и провожали в зал на 30 мест, в котором на этот раз было только 15 человек — по одному за партой.

В ожидании начала «ветераны» диктанта предавались воспоминаниям. «А нам в прошлый раз читал ведущий погоды Куранов. Он каждое предложение как-то комментировал, и все кидались это записывать, а он говорил: «Ой, это не пишите!» — рассказала немолодая женщина. Другая женщина вспомнила, как писала здесь же, в Доме дружбы народов, но в большом зале: «Писали на коленках, неудобно было». Вспомнили и «сложнейший» онлайн-диктант, прошедший полгода назад.

Дильбар Садыкова призналась: «Если бы писала этот текст со слуха, какие-то знаки препинания (например, тире вместо запятой) точно не распознала бы»

Чтецом в этом зале ДДН выступила директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова. Во время чтения она призналась: «Если бы писала этот текст со слуха, какие-то знаки препинания (например, тире вместо запятой) точно не распознала бы». Впрочем, текст на этот раз оказался, по общему признанию, несложным, как и предупреждал сам автор в видеоролике, который собравшимся показали перед началом диктанта.

Семнадцатичасовой онлайн-марафон

Напомним, «Тотальный диктант» — некоммерческое образовательное мероприятие, которое проходит в России и других странах мира ежегодно, начиная с 2004 года. Авторами текстов для диктантов выступают известные люди, как правило, из мира литературы, а также публицисты и журналисты.



«Тотальный диктант» — некоммерческое образовательное мероприятие, которое проходит в России и других странах мира ежегодно, начиная с 2004 года

Новшеством этого года стал семнадцатичасовой онлайн-марафон с трансляциями для всех часовых зон, лекциями филологов и включениями из разных точек мира, а также спектаклем о космосе (имя Циолковского обязывает). Главной площадкой ТД стал Эрмитаж в Санкт-Петербурге, где «диктатором» выступил сам Андрей Геласимов.

В прошлом году «Тотальный диктант» в Татарстане написали 6 005 человек на 91 площадке. Данные по этому году организаторы огласят сегодня в течение дня.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Рустем Шакиров, фото Максима Платонова