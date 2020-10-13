Главное к утру: брошенная двухлетняя девочка в Челнах, свидетельство ковид-пациента, дистант в КГМУ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 13 октября.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Комиссия должна оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы возникновения новых заболеваний и мониторить распространение и состояние коллективного иммунитета.
- Двухлетняя девочка, которую мать оставила ночью на улице в коляске, получила переохлаждение. Инцидент произошел в Челнах. По предварительной версии следователей, 31-летняя женщина с дочерью находилась в гостях, где употребляла алкоголь. В какой-то момент она оставила коляску с девочкой на улице и ушла в неизвестном направлении. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.
- Ковид-пациент 7-й горбольницы в Казани Ляля Азизова рассказала, как она переживает болезнь и проходит ее лечение. По ее словам, она заново учится ходить и дышать.
- КГМУ частично перевел студентов на дистанционное обучение. Будут использованы методы очного и онлайн-обучения, а для обеспечения максимальной социальной дистанции и лекции проводятся «с использованием телекоммуникационных технологий дистанционного обучения».
- С 2021 года по всей России запустят онлайн-голосование за проекты благоустройства: власти городов и районов должны будут размещать информацию о проектах по благоустройству территорий в интернете с возможностью голосования граждан.
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