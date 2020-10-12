Ковид-пациент казанской больницы о болезни и последствиях: заново учусь ходить и дышать — видео

Фото: кадр телеканала ТНВ

Ковид-пациент 7-й горбольницы в Казани Ляля Азизова рассказала, как она переживает болезнь и проходит ее лечение. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Ляля Азизова заболела 9 сентября и до сих пор находится в больнице. Где она подхватила вирус, она понять не может, уверяет, что не ездила в общественном транспорте и носила маску и перчатки.

«Вначале было очень тяжело. Я до сих пор на кислороде, пытаюсь тренироваться по 20 минут, по часу, чтобы задышать самостоятельно [...] Лечение очень интенсивное. [Первые] шесть дней я получала гормоны, антибиотики, очень много различных систем, таблеток. Семь дней назад я начала заново учиться ходить», — рассказала о болезни пациентка.

По словам женщины, больница переполнена коронавирусными пациентами. Она посоветовала всем постараться уберечься от этой болезни.