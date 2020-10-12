С 2021 года по всей России запустят онлайн-голосование за проекты благоустройства

В России власти городов и районов должны будут размещать информацию о проектах по благоустройству территорий в интернете с возможностью голосования граждан. Постановление о новом формате голосования подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С Нового года власти должны будут размещать информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а граждане смогут голосовать за них и вносить свои предложения.

«Сейчас такая практика принята в основном в крупных городах. С нового года её введут по всей стране. Чтобы запустить этот механизм, Правительство внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», - передает пресс-служба кабмина РФ.

Этой осенью жители Татарстана выбирали общественные пространства, которые они в 2021—2022 годах хотели бы видеть благоустроенными.

