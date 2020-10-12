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Забытая в коляске девочка в Челнах получила переохлаждение

20:19, 12.10.2020
Забытая в коляске девочка в Челнах получила переохлаждение
Фото: realnoevremya.ru

Двухлетняя девочка, которую мать оставила ночью на улице в коляске, получила переохлаждение. Подробности произошедшего рассказали в следственном комитете Татарстана.

По предварительной версии следователей, 31-летняя женщина с дочерью находилась в гостях, где употребляла алкоголь. В какой-то момент она оставила коляску с девочкой одну на улице и ушла в неизвестном направлении.

Следователи намерены назначить судебно-медицинскую и судебную психолого-психиатрическую экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что против матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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