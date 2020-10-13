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КГМУ частично перевел студентов на дистанционное обучение

03:24, 13.10.2020
КГМУ частично перевел студентов на дистанционное обучение
Фото: соцсети

Студенты КГМУ частично переходят на дистанционное обучение. Информация опубликована в паблике студенческого пресс-центра вуза.

В группе выложены временные стандарты организации учебного процесса. Будут использованы методы очного и онлайн обучения. Для обеспечения максимальной социальной дистанции и недопущения скопления студентов лекции проводятся «с использованием телекоммуникационных технологий дистанционного обучения».

соцсети

Ранее КНИТУ-КАИ объявил о переводе студентов на дистанционное обучение, однако случаи заболевания COVID-19 в университете не подтвердились.

Общество Татарстан
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