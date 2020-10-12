Путин поручил создать комиссию по вопросам защиты от новых инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ сформировать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положению постановления, возглавлять комиссию будет заместитель председателя Совета безопасности РФ. Сейчас пост занимает Дмитрий Медведев. Комиссия должна оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучить механизмы возникновения новых заболеваний, мониторить распространение и состояние коллективного иммунитета.

realnoevremya.ru

В состав комиссии войдут 23 человека. Среди них зампредседателя правительства РФ, министр здравоохранения РФ, министр науки и высшего образования РФ, министр промышленности и торговли РФ, глава Роспотребнадзора и другие.

Ранее ВОЗ создала группу для изучения повторных случаев заражения коронавирусом.

