Главное о коронавирусе на 8 октября: пробка неотложек в Казани, цена вакцины, Италия продлевает ЧС

Фото: Максим Платонов

Цирк закрыли, верблюды остались



За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай коронавируса, из них три — завозных, 28 — контактных. Три человека госпитализированы, 28 лечатся дома.



Всего на 8 октября в Татарстане зарегистрировано 7 448 случаев COVID-19.



Выздоровел за весь период 6 341 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. Умер 81 человек.

«Реальное время» выяснило, где в Татарстане можно купить лекарства «Коронавир» и «Арепливир» от коронавируса.

Минздрав Татарстана прокомментировал пробку из автомобилей скорой помощи у нового корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы. Неотложки привезли пациентов, однако это не значит, что пациенты — коронавирусные больные. Сообщается, что осенью традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, но в этом году накладывается и заболевание новой коронавирусной инфекцией.

В татарстанском селе из-за пандемии появились верблюды: их привез сын местного жителя Раиса Фаляхутдинова, который работал в передвижном цирке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции цирк попал под ограничительные меры и животных привезли в село.

Минобразования Татарстана заявило, что нет никаких предпосылок для перехода на «удаленку». Образовательный процесс в республике продолжается в обычном режиме.

В Бугульминском районе отчитались о ситуации с коронавирусом. По данным местного отделения Роспотребнадзора, за неделю зафиксированы два новых случая COVID-19. Еще за неделю в районе 23 человека получили диагноз «пневмония» и 341 человек заразился ОРВИ.

За первые шесть дней октября в общественном транспорте Казани выявили 551 пассажира — нарушителя масочного режима. 17 из них высадили. Больше всего нарушителей масочного режима в общественном транспорте оказалось среди студентов.

Татарстан снова попал в список регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки — прирост в республике составил 0,3%.

Возможное ужесточение предписаний



За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса, выздоровели 7 054 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 260 112 человек, а выздоровевших — до 1 002 329 человек.



Зафиксирован 191 летальный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 22 056 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 49,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 439 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246,1 тыс. человек.

В Госдуме предложили запретить концерты в ресторанах, кафе и барах из-за пандемии. Запрет может продлиться до конца года.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о разновидностях COVID-19. По его мнению, это «две разные болезни». COVID-19 первого типа он сравнил с ОРЗ. 90% инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью. Второй тип коронавируса — вирусная пневмония, которая встречается намного реже первой разновидности. В этом случае все зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов развеял популярные мифы о коронавирусе. Ошибочно мнение об опасности электросушителей для рук — они не способствуют распространению вируса. Еще миф — утверждение о пользе полынного напитка при коронавирусе. Сапронов рассказал и о «правдивых» мифах: очки действительно помогают предотвратить заражение, а коронавирус можно «подхватить» и в пустом лифте.

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова предупредила, что эпидемиологическая ситуация в стране «осложняется», и если россияне не будут соблюдать уже введенные из-за COVID-19 ограничения, то властям придется ужесточить предписания.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, заразившийся коронавирусом, сообщил, что из симптомов проявились температура и кашель.

Глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артем Екимов сообщил, что во время пандемии коронавируса в Москве увеличился спрос на кремацию. Сейчас на нее приходится 70—72% спроса, тогда как стандартные пропорции в общем количестве погребений на кремацию составляют 53—54%.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что предположение о том, что уровень насыщения крови кислородом может свидетельствовать о риске тяжелого течения коронавируса, — это врачебное наблюдение, и на эту тему нет научных данных.

Фото: oxy2.ru

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал максимальную стоимость вакцины от COVID-19 российского производства. Цена одной дозы препарата не будет превышать 1000 рублей. К тому же цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые ограничения, принятые в Москве из-за распространения коронавируса, касаются в том числе и переболевших жителей: ученые еще мало знают о COVID-19 и пока нет информации, на какое время сохраняется иммунитет, приобретенный из-за болезни. Также неизвестно, много ли людей из-за особенностей организма не приобретают иммунитет и могут снова заболеть.

Президент России Владимир Путин заявил, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова сделали прививки от коронавируса.

Фото: government.ru

Сирии нужна российская вакцина



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 36 164 596 человек, 1 055 815 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 550 204). На второй строчке — Индия (6 835 655), на третьей — Бразилия (5 000 694). Россия на четвертом месте (1 242 258), на пятом — Колумбия (877 684).



Больше всего смертей зафиксировано в США (211 828). За ними следуют Бразилия (148 228), Индия (105 526), Мексика (82 726) и Великобритания (42 605).



Эксперт ВОЗ, американский эпидемиолог Мария ван Керкхове рассказала, что подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 (около 80%) происходит посредством передачи инфекции от 10—20% заболевших.

Стоимость трехдневного лечения президента США Дональда Трампа от коронавирусной инфекции превысила 100 тысяч долларов. В подсчеты включены стоимость анализов на коронавирус, различных сывороток на основе антител и размещения в медицинском центре имени Уолтера Рида. Учтена и транспортировка президента на вертолете из Белого дома в центр и обратно.

Состояние здоровья экс-президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее был выявлен коронавирус, ухудшилось. Об этом заявила его супруга Марина.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что власти страны намерены продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 31 января следующего года.

Фото: bnr.bg

Сирийский лидер Башар Асад сообщил, что Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19 и проведет переговоры с Москвой по этому вопросу.

Маргарита Головатенко