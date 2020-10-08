Инфекционист развеял новые мифы о коронавирусе

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов развеял популярные мифы о коронавирусе.

В первую очередь он рассказал, что мнение об опасности электросушителей для рук ошибочно, поскольку эти приборы не могут способствовать распространению вируса.

«Сушка подает воздух в руки вниз, воздух проходит через нагревательные спирали. Вероятность того, что после нагрева вирус будет жив, очень низкая, кроме того, в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа», — заявил Сапронов в эфире телеканала «Россия 1". (цитата по «РИА Новости»)

realnoevremya.ru

Еще одним популярным мифом становится утверждение о пользе полынного напитка при коронавирусе. Хоть в СССР и был опыт использования полыни в лечебных целях, на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что она помогает в борьбе с COVID-19.

При этом Сапронов рассказал и о «правдивых» мифах. Выяснилось, что очки действительно помогают предотвратить заражение, а коронавирус можно «подхватить» и в пустом лифте.

Вчера глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется.

