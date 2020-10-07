ВОЗ: главным источником заражения коронавирусом являются 10—20% заболевших

Подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 (около 80%) происходит посредством передачи инфекции от 10—20% заболевших, рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Это означает, что распространение COVID-19 осуществляется «очагами», пояснила эксперт ВОЗ. В связи с этим ван Керкхове предупредила об опасности, которую представляет передача инфекции в замкнутых пространствах с большим скоплением людей: в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах, пишет ТАСС.

realnoevremya.ru

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