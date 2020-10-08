Врач рассказал о двух видах коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о разновидностях COVID-19. По его мнению, это «две разные болезни».

COVID-19 первого типа он сравнил с ОРЗ. 90% инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью.

«Еще в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности. Известны вирусологам с 60-х годов прошлого столетия», — написал Мясников в своем telegram, добавив, что все эти вирусы пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.

realnoevremya.ru

Второй тип коронавируса — вирусная пневмония, которая встречается намного реже первой разновидности. В этом случае все зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению. При этом вирусная пневмония может быть вызвана и «человеческими» коронавирусами, отметил врач.

Первый тип COVID-19 следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины пациента.



Ранее в ВОЗ заявили, что подавляющее большинство случаев заражения COVID-19 (около 80%) происходит посредством передачи инфекции от 10—20% заболевших. Это означает, что распространение COVID-19 осуществляется «очагами».

