Татарстан снова попал в список регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Татарстан снова попал в список регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки — прирост в республике составил 0,3%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

Наименьший прирост заболеваемости в Чеченской Республике — 0,2%, второе место разделяют Чувашия, Тыва и Ненецкий автономный округ — прирост в них составляет 0,3%.

realnoevremya.ru

Ранее темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане также составлял 0,3%. Это один из самых низких показателей по России.

