В татарстанском селе из-за пандемии появились верблюды — видео
В селе Черемшанского района Татарстана появились верблюды, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Животные пасутся на участке местного жителя Раиса Фаляхутдинова. Верблюдов привез его сын, который работал в передвижном цирке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции цирк попал под ограничительные меры и животных привезли сюда.
Ада и Тутта весят по восемь центнеров. Они едят абсолютно все. В качестве витаминов с удовольствием пробуют арбузы, капусту и репчатый лук.
Циркам в Татарстане разрешено возобновить свою работу с 17 августа.Общество Татарстан
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