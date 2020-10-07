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В татарстанском селе из-за пандемии появились верблюды — видео

22:49, 07.10.2020
В татарстанском селе из-за пандемии появились верблюды — видео
Фото: скриншот

В селе Черемшанского района Татарстана появились верблюды, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Животные пасутся на участке местного жителя Раиса Фаляхутдинова. Верблюдов привез его сын, который работал в передвижном цирке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции цирк попал под ограничительные меры и животных привезли сюда.

Ада и Тутта весят по восемь центнеров. Они едят абсолютно все. В качестве витаминов с удовольствием пробуют арбузы, капусту и репчатый лук.

Циркам в Татарстане разрешено возобновить свою работу с 17 августа.

Общество Татарстан
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