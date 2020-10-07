В Бугульме рассказали о заболевших пневмонией и COVID-19 за неделю

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Бугульминском районе отчитались о ситуации с коронавирусом. По данным местного отделения Роспотребнадзора, за неделю зафиксированы 2 новых случая COVID-19.

При этом за неделю в районе 23 человека получили диагноз пневмония и 341 человек заразился ОРВИ, передает пресс-служба администрации района.

Фото: bugulma.tatarstan.ru

На совещании, которое провел замглавы района Фанис Мухаметов, отметили, что доля пневмоний среди проявлений COVID-19 сократилась в республике на 8%, при этом на 10% выросла доля коронавирусных ОРВИ.